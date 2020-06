Aumentan 30% solicitudes de ayuda psicológica para menores en Coatepec

El secretario ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, informó que las solicitudes de ayuda psicológica han aumentado en un 30 por ciento.



Y es que aseguró que el encierro y el no establecer horarios y disciplina, está ocasionando estrés en los menores y en sus familias.



“Nos están llegando muchas personas. Nos han aumentado en un 30 por ciento las solicitudes de atención psicológica. Eso es lo que ha aumentado mucho porque se está estresando la gente, porque no hay disciplina en el hogar. No hay horarios establecidos y esto repercute de manera negativa en el comportamiento y las situaciones emocionales de los niños”, dijo.



Expuso que los padres, al no poner horarios de sueño y alimentación en los menores, alteran sus ciclos, por lo que se ven afectados en su comportamiento y emociones.



“Que sean los mismos horarios, la misma rutina de días normales de clases para que su ciclo no se vea alterado. Se les altera su ciclo de sueño, de alimentación y por ende, se alteran los ciclos de esparcimiento, estudio y lo demás que conlleva. Les recomendamos establecer horarios y con disciplina para que sea una situación normal dentro de la anormalidad”, comentó.



Agregó que este momento, en el cual llegan a su fin las clases en línea, los padres deben de mantener la disciplina, para que los niños y adolescentes en su regreso a clases se adapten más pronto.



“Los periodos de clases ya terminaron, este es el momento para que padres y madres establezcan horarios para que al regreso a las aulas no haya problemas de adaptación”, finalizó.