Aumentan a dos las víctimas de explosión en alcoholera del Ingenio La Gloria

Producto de quemaduras de tercer grado en más de la mitad del cuerpo perdió la vida esta tarde Francisco Rafael Demanos Cruz, luego de permanecer nueve días hospitalizado en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, las severas lesiones causaron que perdiera la vida este joven obrero, lo anterior se registró derivado explosión en la alcoholera del Ingenio La Gloria el pasado 30 de agosto.



Jorge Demanos Cruz vivió en la localidad de La Gloria, tenía 20 años, estudiaba y trabajaba para aportar a la familia, fue el obrero que resultó más lesionado derivado a la explosión en la zona conocida como “Reboiler” donde realizaban reparaciones en una salchicha vertical, él bajaba cuando se registró la detonación que causó sus quemaduras.



El pasado lunes 30 de agosto marcaban las 16:00 horas, cuando el oficial mecánico en compañía del ayudante descendió al lugar señalado para realizar trabajos de mantenimiento cuando se escuchó el fuerte estallido, en el lugar se podía distinguir la acumulación de gases señalaron algunos obreros que presenciaron el accidente.



El mecánico junto al ayudante resultaron ser tío y sobrino, Moisés Martínez Sodi murió de manera instantánea producto del estallido partes del cuerpo fueron encontradas dispersas, del paradero del ayudante no se encontraron rastros, la posibilidad que la onda explosiva allá desintegrado el cuerpo es señalado por los compañeros.



Obreros que solicitaron permanecer bajo el anonimato para evitar represalias de esta factoría, señalaron que todo esto sucedió por falta de medidas de seguridad principalmente, existen muchas deficiencias que no atienden, ingresan con herramientas en mal estado y sin supervisión, al momento del estallido no hubo alerta nunca sonó nada.



El Ingenio mantiene total hermetismo y mediante un comunicado sólo aceptó que hubiera un solo deceso, obreros señalan que no hay respuesta de apoyo hasta el momento para los gastos correspondientes ni indemnización.