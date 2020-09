Aumentan acciones ciudadanas para ayudar en localización de desaparecidos en Tuxpan

Con copias fotostáticas de fotografías y carteles en sitios públicos, se han incrementado las acciones para la búsqueda de desaparecidos y la petición de apoyo de la comunidad en una especie de red para localizarlos.



En la mayoría de estos casos se trata de personas recientemente extraviadas o desaparecidas, tanto hombres como mujeres, cuyas edades van desde los quince a los sesenta años.



Las imágenes son pegadas en muros de la ciudad, unidades del transporte público, en postes y hasta en palapas de la zona de playas, con números locales y foráneos de teléfonos celulares para hacer contacto si se cuenta con información que ayude a la localización.



Además, es recurrente también el uso de redes sociales, en las cuales en días recientes se ha dado cuenta de la búsqueda de 4 mujeres de entre 17 y 30 años, además de 5 varones.



Fuentes policiacas consultadas aseguraron que, en la mayoría de los casos, los familiares efectúan el reporte ante las corporaciones o solamente en redes sociales pero no todos interponen denuncia en la Fiscalía.



En muchas ocasiones, añaden, tampoco dan aviso cuando localizan o regresan los familiares, mucho menos proceden a despegar los avisos que previamente colocaron en espacios públicos, por lo que se dificulta saber si tienen vigencia.



Las autoridades consultadas pero que optaron por no dar una declaración oficial, estimaron que en algunos casos se podría tratar de desapariciones que pudieran estar relacionadas con grupos criminales, ante lo cual los familiares optan por no denunciar y hacen la búsqueda por su cuenta.