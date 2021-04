Aumentan asaltos por parte de presuntos taxistas, en Coatzacoalcos

Este fin de semana, un ciudadano de Coatzacoalcos fue asaltado y severamente golpeado a bordo una unidad de taxi. Este tipo de hechos se han venido repitiendo en las últimas semanas sin que hasta el momento se haya dado con los responsables.



El agraviado, de identidad reguardada, relató que iba llegando a su casa cuando un taxista y su acompañante lo subieron al vehículo de transporte público para golpearlo y asaltarlo.



"Iba llegando a mi casa, estaba en la esquina y dos personas se bajaron de un taxi. Se bajó el chofer y un joven. Yo entregué todo pero me golpearon y entre los dos me subieron al taxi. Me pidieron el celular y después fueron con mi efectivo pero no traía, me dijeron que iríamos al cajero. En una calle de arena me tiraron y salí corriendo hacia la luz, había dos policías y no me brindaron ayuda. En una tienda de conveniencia tampoco me ayudaron, un señor me ayudó y le avisé a mi familia ", dijo.



Ante la situación, taxistas de la ciudad lamentaron lo ocurrido y recomendaron a los usuarios verificar bien las unidades antes de subirse y así evitar ser víctimas de asaltos.



"Deben fijarse al subir que se prendan las luces para que la gente vea quién lo va a llevar, esto ante las quejas de asaltos. Que tomen coches parados en cajones, con números visibles y todo lo que la autoridad marca. A veces a nosotros nos asaltan, se llevan la unidad para asaltar y nos echan la culpa. A la autoridad, que chambeen más en las colonias para evitar este tipo de sucesos", finalizó.