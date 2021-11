Aumentan extorsiones en Álamo; van por “cabecillas” de bandas

El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez, aceptó que ha aumentado el número de extorsiones en el municipio de Alamo, debido a que operan dos bandas delictivas en esa región, situación que ya se está atendiendo.“Tenemos muy presente el problema de la extorsión, hay dos bandas que están aquí peleándose, una es más fuerte que la otra, pero nosotros no vamos a permitir que ni entre ellos y mucho menos a la sociedad la afecten”, expresó.Durante entrevista, el titular del Ejecutivo expuso que no permitirán que esta situación continúe, de manera que irán tras los cabecillas para atacar el tema de raíz.“Vamos a ir tras ellos, dejamos claro que no vamos a permitirlo, ya lo había comentado en otra ocasión cuando vine, agarramos a la banda que tenía ahí métodos, muy corrompido sus estrategias y los agarramos a todos. Vamos nuevamente por las cabecillas de estos grupos y no va haber impunidad”, advirtió.De igual modo, hizo un llamado a la ciudadanía para que no tengan miedo y, en caso de ser víctima de una extorsión, realicen la denuncia correspondiente para ir en contra de quienes atenten contra los ciudadanos.