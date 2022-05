Aumentan feminicidios y Gobierno de Veracruz niega la realidad: Activista

Para el Gobierno de Veracruz, tal pareciera que las mujeres “son ciudadanas de quinta”, criticó la directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A.C., María de la Cruz Jaimes García, quien lamentó que ya sumen 42 feminicidios y 47 asesinatos dolosos de mujeres en el Estado durante este 2022.En entrevista, destacó que los asesinatos dolosos en realidad son feminicidios pero la autoridad no lo quiere reconocer así."Nos preguntamos las feministas, las defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres, ¿hacia dónde vamos en este Estado en el que las mujeres parecemos ciudadanas de quinta?"“Es un Estado en el cual el Gobierno no se hace responsable por el aumento de los feminicidios, de la violencia hacia mujeres, la desaparición forzada".Dijo que también es grave que cada día desaparecen féminas y aumenta el número de feminicidios y ante esa situación, las autoridades lejos de cumplir con la responsabilidad de llevar a cabo acciones como lo marca la ley, de prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra ellas, niegan la realidad."El Gobierno maquilla cifras, simulan que se efectúan acciones cuando en realidad están desmantelando el Instituto Veracruzano de las Mujeres, no están llevando a cabo planes y programas como lo dicen abiertamente".“Están acabando con lo poco que había para atender los problemas de violencia y lo que vemos es que los feminicidios van en aumento pero no se resuelven los casos, los feminicidas andan sueltos y a la Fiscalía no le importa buscarlos, detenerlos, lo que vemos es que no hay suficientes espacios para atender a las mujeres".Otro problema que está agravando la violencia contra ellas, es que la Fiscalía no les quiere recibir las denuncias y eso evidencia la falta de responsabilidad del gobierno para cumplir con salvaguardar la vida de las mujeres."Estamos en una indefensión a nivel estatal, social, porque las instituciones no se hacen responsables".