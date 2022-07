Aumentan filmaciones de comerciales y series televisivas en Veracruz

El secretario de Turismo, Iván Francisco Martínez Olvera, dio a conocer que las filmaciones de comerciales y series de televisión, que recientemente se han dado en diferentes lugares del Estado, han dejado una derrama económica de hasta 200 millones de pesos.En entrevista, apuntó que la semana pasada dos proyectos concluyeron grabaciones, esta semana se están llevando a cabo cuatro más y en dos semanas están previstos tres, lo que a su decir no sólo genera ingresos, también favorece la promoción turística de Veracruz."Tenemos muchísimas filmaciones, grabaciones con equipos desde 150 personas, 50 personas, otros con 350, y eso nos genera –insisto– derrama económica, porque todas esas personas que vienen de afuera ocupan hoteles, contratan extras, ocupan alimentación. Están en filmaciones, grabaciones de comerciales o de series porque tenemos de todo, o series de promoción turística", manifestó.Martínez Olvera comentó que esta producción de una serie para plataformas de streaming generará 200 millones de pesos, dada la cantidad de "crew" que tiene. Agregó que además han colaborado con la pavimentación de calles y de algunas acciones para ayudar a las personas que viven alrededor de las locaciones."Si bien no es un segmento que veamos los turistas en la calle, están trabajando, están consumiendo, están generando ocupación. Nos generan derrama económica pero además nos generan promoción para el Estado. Hay algunas que dicen abiertamente que están en Veracruz y hay algunas que no porque obviamente tienen restricciones sus grabaciones", mencionó.El titular de SECTUR detalló que algunos lugares que se han utilizado para grabar son Los Tuxtlas, por su vegetación y sus playas vírgenes, además de Tatatila, por la zona de Coscomatepec, el aeropuerto de Xalapa y el bulevar de Veracruz puerto."Desde la Comisión Fílmica lo que hacemos es buscar producciones, buscar casas productoras que hacen comerciales y acercarles todas las locaciones que nosotros tenemos para que se adapten a ellos", expresó ante los reporteros.Destacó que la percepción de mayor seguridad en Veracruz ha alentado a decidirse y grabar en la entidad, pues recordó que hace seis o siete años, no se realizaban filmaciones por el temor de sufrir algún episodio de violencia o por el incumplimiento por parte de las autoridades de facilitarles los permisos y apoyos en trámites necesarios."Cuando empezamos la administración tenían cierto recelo y decían que nos acompañe una patrulla porque tenemos miedo, ahora ya ni siquiera nos piden la patrulla, ya no nos piden ese tipo de apoyo (pero) siempre estamos al pendiente, tratando de estar resguardándolos, vigilando dónde están, comunicación constante, pero ya no es el tema ese de miedo de que quiero que me escoltes", aseguró.Además de la millonaria derrama que deja la filmación de la serie de televisión, apuntó que la reciente filmación de un comercial de un automóvil dejó un ingreso de 800 mil pesos, únicamente por el fin de semana que estuvieron en la entidad."Estamos trabajando de manera permanente, vamos a seguir el resto del año teniendo filmaciones de películas nacionales, tenemos una película internacional, tenemos series de Disney, series de Netflix, varios comerciales", concluyó.