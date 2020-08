Aumentan los casos de COVID-19 en Zongolica

En los últimos 10 días, Zongolica acumuló 22 casos positivos de COVID-19 y 12 sospechosos, lo que significa un preocupante incremento de contagios, por lo que el Ayuntamiento redoblará las medidas preventivas y no descarta la posibilidad de utilizar la fuerza pública “salvo en excepcionales circunstancias”; lo que si se aplicarán son multas económicas y clausuras temporales a comercios.



Tan sólo el 17 de este mes, el municipio tenía un registro oficial de 50 casos confirmados de COVID-19, 7 sospechosos y una defunción, sin embargo, al día de ayer el reporte es de 72 casos positivos, 19 sospechosos y una defunción.



El alcalde Juan Carlos Mezhua Campos expuso que en los últimos días se tiene un registro de más de 6 mil personas que entran y salen diariamente de la cabecera municipal, que deja ver que la gente ya está haciendo su vida normal y hoy en día no es momento de bajar la guardia.



Reconoció que ante la movilidad social y el incremento de contagios, Zongolica fue incluida dentro de las 20 ciudades que deberán implementar medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad de personas desde este viernes y hasta el próximo lunes.



Insistió que no se contempla utilizar la fuerza pública para que la población acate las medidas preventivas, salvo en excepcionales circunstancias.



Lo que sí dijo es que se aplicarán multas económicas y clausuras temporales a los comercios que no apliquen la medida del uso de cubrebocas y caretas, la aplicación de gel antibacterial, la sanitización constante de los establecimientos y que no exijan a los usuarios el uso de cubrebocas.



Pidió disculpas anticipadas para los comerciantes porque algunos serán sancionados e inclusos cerrados temporalmente, “seré muy reiterativo con las Direcciones Municipales para que las medidas se apliquen”.



Expuso que no se trata de una cuestión del Ayuntamiento en contra de los comerciantes, sino de todos contra el Coronavirus, por lo que se tiene que ser serios y responsables ante la situación que vive el municipio.



Señaló que ya se trabaja en el plan estratégico para la recuperación económica de Zongolica privilegiando la salud de los habitantes.