Aumentan los comensales en restaurantes de Veracruz Puerto

Poco a poco se recupera la actividad económica en la ciudad de Veracruz. Comercios de comida han llegado al 40 por ciento de su capacidad, lo cual es un avance en comparación a meses atrás.



Si bien aún es bajo el nivel de actividad en los restaurantes, ya hay mayor movilidad en las calles y con ello, en los comercios de alimentos.



Estos meses serían de temporada vacacional de verano, lo que representaría un repunte del cien por ciento en las ventas, aún así, es mejor que lo registrado en las vacaciones de Semana Santa.



"Ahorita estamos a un 40 a 45 por ciento, cuando empezamos eran demasiado bajo, se ha ido recuperado poquito hasta llegar al 45 por ciento. Son clientes locales, de los que ya tradicionalmente vienen", dijo Enrique Loyola, de Antojitos "Lolita".



Los establecimientos de comida implementan acciones sanitarias en las que se destacan el uso de gel antibacterial, cambiar los manteles y desinfección de sillas.



Además, no se permite la entrada a más de 4 personas a los restaurantes.



"Máximo 4 por mesa y los demás en otra, separados dos metros de una mesa a otra. En algunas ocasiones raras, los clientes que vienen en familia que no le gustan separarse y pues se les dice que no puede y es a veces el inconveniente".



El puerto de Veracruz se mantiene en semáforo rojo, con más de 3 mil casos positivos de COVID-19.