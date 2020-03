Aumentan peticiones de ayuda a grupos altruistas ante carencias en hospitales

La presidenta de la asociación civil "Mujeres Activas Contra el Cáncer de Mama" (MUAC), Beatriz Cruz Solórzano, mencionó que en lo que va del año ha recibido más solicitudes de apoyo por parte de pacientes que recibían quimioterapias en instituciones públicas de salud, debido al desabasto de medicamentos.



La activista mencionó que esto se tradujo en un incremento del 30 por ciento en el número de mujeres que piden apoyo a esta asociación ante las carencias que existen en el sector salud.



"Estamos viendo un incremento de un 20 o 30 por ciento de mujeres que acuden ahora y que llevaba su tratamiento en instituciones públicas de salud y ellas llegan y nos dicen: ‘la verdad es que ya no puedo porque no puedo pagar un mes’. Pero ya el siguiente ya no se ha visto ese incremento y sentimos que existe una carencia muy fuerte y a la larga creemos que va a repercutir muy fuerte porque el cáncer la enfermedad sigue", dijo.



Cruz Solórzano mencionó que la mayor parte de estas mujeres piden apoyo al no tener recursos económicos para costear sus tratamientos.



Lamentó que continúe el desabasto de medicamentos, por lo que consideró que los tres niveles de gobierno deben actuar al respecto.



Por otra parte, exhortó a las mujeres a prevenir cualquier tipo de cáncer a tiempo, con revisiones periódicas y exámenes ginecológicos.