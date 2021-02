Aumentan protestas contra Alcalde en Chinampa de Gorostiza; lleva más de 30 días ausente

Habitantes de comunidades de Chinampa de Gorostiza protestan por la prolongada ausencia del alcalde Lázaro Avendaño Parrilla, a quien, aseguran, no han podido localizar en lo que va del año en el ayuntamiento.



“Hemos venido una, otra y otra vez, pero nos dicen a cada rato que no está. Y así ha sido desde que empezó este año”, aseveró el señor Héctor Hernández, tras mencionar que hacen gastos y pierden tiempo en trasladarse desde las congregaciones.



Abundó que hay casos de pobladores que llegan desde localidades distantes como Juan de Dios Pesa, Los Órganos, Mata de Tampico, entre otras, “pero son puras vueltas” en busca de ser atendidos por el presidente municipal.



Los comuneros mencionaron que desean hacer planteamientos de problemáticas que requieren solución o audiencias para solicitar mejoras de distintas congregaciones de este municipio, ubicado en las faldas de la Sierra de Otontepec, en el norte de la entidad.



A estas quejas se suma el malestar de varios empleados del ayuntamiento, quienes se inconforman por el atraso en el pago de sus quincenas.



“Hay mucha molestia. Pero la verdad no queremos protestar por el miedo a salir más perjudicados”, aseveró un empleado municipal tras mencionar que lo único que les informan en la tesorería es que no localizan al alcalde para que firme los cheques de la nómina.