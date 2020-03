Aumentan quejas contra CAEV por desabasto de agua en Maltrata

A un año de las quejas por el desabasto de agua potable, ahora suman más de 200 familias sin servicio en los últimos tres meses en diversas zonas del municipio de Maltrata, donde opera y administra la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).



Los habitantes y adheridos a cámaras inmobiliarias anunciaron este día la posibilidad de iniciar una serie de protestas o la toma de las instalaciones si no se resuelve de manera definitiva el problema, pues aseguran que de los 365 días del año, unos 100 no cuentan con el servicio pero aún así lo tiene que pagar.



Usuarios de la 4ta Sección señalaron que la situación se agrava cuando, además del servicio residencial, se afecta a comerciantes, estudiantes y prestadores de servicios, teniendo que adquirir agua de garrafón que lacera la economía de las familias.



Julia “N”, afectada en la cabecera municipal, dijo que han ido a la oficina de la CAEV pero lo único que les dicen es que: “pronto se regularizará” el servicio, sin embargo, pasan los días y eso no ocurre. La respuesta que les dan es que se avería la bomba, se dañan las válvulas o hay fugas.



Los cobros excesivos, la ausencia de personal, los baches que dejan y las multas que cobra la dependencia son quejas habituales que demandan se resuelvan con la intervención del alcalde Gustavo Rosas Huerta, de quien recuerdan la promesa de campaña de resolver el problema de escases del líquido.