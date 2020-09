Aumentan quejas por presuntos abusos en operativos de Tránsito Municipal y Guardia Nacional

Por presuntos abuso de autoridad, las quejas ciudadanas contra operativos en los que participa la Guardia Nacional y elementos de la dirección de Tránsito Municipal van en aumento, aseveró el abogado Saúl Suárez Cruz.



Explicó que las quejas derivan en excesivas revisiones y supuestos atropellos en los retenes, mismos que, sostuvo, no están permitidos y los uniformados no tienen la facultad para hacer este tipo de acciones.



“Violentan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, afirmó el litigante al mencionar que en los últimos días ha brindado alrededor de 40 asesorías por diversas quejas.



El abogado explicó que la instalación de retenes tampoco está contemplada en el Reglamento de Tránsito Municipal.



Aclaró que el hecho de que las unidades circulen con luces defectuosas o se estacionen en zonas prohibidas, por ejemplo, amerita multas pero no es motivo para llevarse las motocicletas o vehículos a un corralón como se pretende.



Asimismo, expuso que la Guardia Nacional se atribuye diversas tareas cuando en realidad están para proteger y actuar cuando se esté cometiendo algún delito.



Dijo que por ello la ciudadanía puede interponer denuncias por abuso de autoridad, además de ofrecer asesoría jurídica comunicándose al número 783 135 58 79.