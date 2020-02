Aumentan reclamos de empresarios contra Gobierno de Cuitláhuac por adeudos

La organización “Empresas SOS” nuevamente se manifestó en la Plaza Lerdo, en Xalapa, para exigir al Gobierno del Estado pagos completos y no “abonitos” ante los adeudos pendientes desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.



“Estamos aquí porque saben que no nos han hecho caso, tanto silencio nos huele a apatía, desinterés y pues aquí está la gente agraviada, estamos manifestándonos porque no nos han hecho caso”, dijo Jesús Castañeda Nevárez, quien ha encabezado los reclamos desde el pasado gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



En ese sentido, señaló que no se han reunido con el gobernador Cuitláhuac García, lamentado que las puertas de Palacio de Gobierno siempre están cerradas para los veracruzanos.



"Ya se habrán dado cuenta que la puerta de Palacio siempre está cerrada, de manera que la casa de los veracruzanos ahora ya no es de puertas abiertas y por más que hemos pedido audiencia con el Gobernador, desde el principio de su administración, pues no nos han abierto las puertas".



Explicó que ante esta problemática que impera con todo el sector empresarial, ha provocado que se unan más inconformes a SOS.



Así también, dijo que de la cifra de 450 millones de pesos que les debían, sólo han recibido unos cuantos pagos, recurso que es insuficiente.



"Nos han dado abonitos pero es el 2 por ciento de lo que nos deben, así es que estamos en situación de muchos reclamos. Salieron abonitos, o sea, por Dios, a una compañera que le deben dos millones, sólo le dieron 50 mil pesos, qué es eso, es una grosería".



De igual forma, dio a conocer que ya se tienen denuncias, donde empresarios tienen la confianza de ganarlas, ya que son corporaciones reales.



"No sabría decirle cuántas denuncias. Traemos más de 110 empresas que están en nuestro grupo. Muchas empresas ya no pueden operar, perdieron sus equipos, su maquinaria, su patrimonio. Ha muerto gente que ya no puede ver justicia".



Con una gran lona, misma que utilizaron con el gobierno pasado, refirió que es un exhorto a la actual administración para fomentar diálogos y soluciones.