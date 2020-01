Aumentan robos con violencia a negocios de Veracruz-Boca del Río: CANACO

Según reportes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), este año se ha incrementado la incidencia delictiva al menos un 3 por ciento, principalmente por robos a establecimientos y asaltos en instituciones bancarias.



El presidente de la CANACO en Veracruz, José Antonio Mendoza, alertó que muchos de los casos son realizados con violencia, por ello, ya acordaron con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Naval y Policía Municipal estrategias para inhibir el delito.



"Estamos viendo que fue un 3 por ciento aproximadamente en robos con violencia, fueron atendidos en diversos giros, se incrementó un poco en los bancos pero estamos viendo que está la recomendación de que pidan el acompañamiento policíaco", señaló.



El representante del sector empresarial señaló que no hay denuncia por parte de las victimas, por eso tienen otras cifras que las que manejan las autoridades, por ello, pidió que se acuda ante la Fiscalía de Veracruz.



"Las cifras salen del resultado de los reportes que nos da la Cámara de Comercio, que nos reportan a nosotros los incidentes o los delitos y no lo denuncian y es una recomendación aunque el asaltante se haya ido, para que esto sea contabilizado y nosotros tengamos un incremento y probablemente en la policía no haya delitos porque no están denunciados, por eso, ellos tienen otras cifras".



En una reunión realizada entre los empresarios y autoridades el pasado lunes, se hicieron llegar a los comerciantes nuevas estrategias para la prevención del delito.



El empresario afirmó que se mantienen en coordinación y les hacen recomendaciones para mayor seguridad.



"De qué manera se va a trabajar para implementar casos de inseguridad que se están viviendo en el centro histórico o en áreas conurbadas de Veracruz y Boca del Río. Hay estrategias de seguridad, no se pueden hacer públicas las actividades propias de las corporaciones, pero es un trabajo muy fuerte que nos da resultados, nos da seguridad", finalizó.