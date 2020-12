Aumentan suicidios en la época invernal, advierte Registro Civil

El oficial del Registro Civil en Xalapa, José Luis Martínez Corona, dio a conocer que durante la época invernal, los suicidios aumentan.



"Hay registro que en la época invernal se dan casos de suicidios pero esto es durante todo el año. Desgraciadamente, en la época de las fiestas vemos que hay depresión en la gente mayor", dijo.



Martínez Corona indicó que no sólo se tiene registro de que adultos se estén quitando la vida, sino que menores de 20 años, a causa de la depresión, están tomando esta lamentable salida.



"Lamentablemente, en nuestro Registro tenemos datos de que menores de 20 años también se están quitando la vida por la misma afectación. Estamos hablando que los menores de 20 y mayores de 60 son los vulnerables en cuestiones de depresión que les deriva en un suicidio".



Aunque dijo no tener la cifra exacta de los decesos por suicidio, enfatizó que la ciudad de Xalapa aún no tiene cifras alarmantes que coloquen a la Capital del Estado en una posición de preocupante.