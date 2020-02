Aumentar 40% tarifas de transporte sería “excesivo”; se analizará petición: SSP

Tras la resolución de un Juez que le obliga a dar respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) analizará la petición de la Coalición de Transportistas del Estado para incrementar en 40 por ciento las tarifas de transporte público en la modalidad de urbano, suburbano y foráneo.



No obstante, el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, aclaró que “de antemano”, tal incremento sería excesivo.



“De antemano, 40 por ciento a mí como Secretario se me hace excesivo debido a la economía que está viviendo el país y el Estado, pero también tenemos nosotros que seguir las instrucciones del Juez”, dijo.



El funcionario aclaró que el Juez únicamente ordena analizar la propuesta y no determinó que se incrementen. Asimismo, reconoció que los transportistas de Veracruz llevan unos 6 años sin incremento alguno.



Por tanto, dejó en claro que en Veracruz no hay ninguna autorización para el aumento a las tarifas del transporte público en ninguna de sus modalidades.



“En este momento no hay ninguna autorización para incrementos; unidades que nosotros detectemos aumentando la tarifa serán remitidas al corralón, si reinciden podrían perder la concesión”, dijo al recordar que se lleva a cabo una revisión donde se mantiene acercamiento con los empresarios para tomar en cuenta a todas las partes.



El funcionario estatal refirió que la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz promovió el amparo 570/2019 desde octubre de 2019, donde se ordena que la SSP determine si hay o no aumento.



Es por lo anterior, que por medio de la Dirección General del Transporte se lleva a cabo este estudio para determinar la viabilidad de un eventual incremento, donde dejó en claro que de entrada el 40 por ciento que plantean los concesionarios es muy alto.



Es por lo anterior que de aprobarse, será un porcentaje real que no afecte a la población y que beneficie al sector transportista luego de que son varios años que se mantienen las tarifas.



“Sabemos que los transportistas tienen seis años que no reciben aumento, entonces será muy primordial el análisis que nosotros hagamos, también el compromiso de ellos de mejorar el servicio y mejorar las unidades”, apuntó.



Finalmente, Hugo Gutiérrez adelantó que será a finales de abril o principios del mes de mayo, cuando se tenga una resolución y se confirmará si hay o no incremento a las tarifas del transporte.



“Para ese entonces nosotros ya tendremos en análisis terminado y ya podremos decir si se va aumentar o no, todo acuerdo que tengamos será para el beneficio de la ciudadanía de Veracruz”.