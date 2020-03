Aumentarán medidas de prevención en Veracruz por coronavirus

En Veracruz se aplicará la Fase II de la contingencia por COVID-19, o coronavirus, con el objetivo de prevenir y evitar contagios, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien adelantó que el domingo convocará a una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud.



El mandatario veracruzano dejó en claro que el momento no hay por qué preocuparse en la entidad veracruzana, pues de los cerca de 10 casos que se han detectado como sospechosos ninguno ha dado positivo.



Sin embargo, señaló que para evitar cualquier tipo de riesgo, en territorio estatal se mantienen activos los protocolos que plantea la Secretaría de Salud FEDERAL, por lo que insistió que a pesar de que en la entidad no se registra ningún caso se planteará pasar a la Fase II preventiva.



“Ya voy a convocar a la Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, este domingo, aunque sea domingo, hay que hacerlo para iniciar la proyección de las siguientes acciones de la fase dos”, dijo.



Asimismo, reiteró la recomendación a la población para evitar el saludo de mano, así como de beso y mantener de manera permanente las medidas de higiene, como el lavarse las manos, además de cubrirse el rostro al estornudar.



Y es que si bien insistió en que el COVID-19 o Coronavirus no se trasmite por aire, el canal es de persona a persona, por lo que insistió aplicar estas recomendaciones.



Veracruz en el entorno nacional parece sin ningún caso confirmado de Coronavirus, sin embargo, diez son sospechosos de los cuales siete resultaron negativos y los tres restantes están bajo análisis.



De los anteriores, cuatro fueron notificados en Xalapa y tre en Poza Rica, los tres nuevos en Córdoba, Orizaba y Veracruz, respectivamente; en dos ha intervenido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el otro, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).