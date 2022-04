Aumentaron ahogados, reconoce Gobernador; bañistas buscaron sitios sin supervisión

Las muertes por ahogamiento en esta Semana Santa en Veracruz ocurrieron principalmente en cuerpos de agua de zonas no supervisadas, explicó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró que el operativo coordinado de Protección Civil se mantiene esta semana a cargo de los municipios.En conferencia de prensa semanal, el Mandatario fue cuestionado respecto al “saldo rojo” de las vacaciones, reconociendo que hubo un aumento en estos casos, por lo que insistió en el llamado a la población y visitantes a acatar las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos.Asimismo, expuso que al momento desconoce la cifra exacta de decesos por sumersión, por lo que esperará al reporte de los municipios al cierre del periodo vacacional.“El operativo sigue, ahora se queda en manos de Protección Civil municipal ya con una coordinación desde el estatal, es complicadísimo cuando la gente va a sitios no supervisados, cualquier cuerpo de agua fue un poco complicado, insistir a la población que tenemos que cuidar no ser imprudentes. Tuvimos incremento en decesos en las pozas, en los ríos, la gente quiso salir a buscar lugar, quizá no el más apropiado. No sé la cantidad exacta, los municipios nos reportarán el número”, asentó.Asimismo, el Mandatario estatal resaltó la afluencia de turistas en este periodo vacacional, donde sólo en los días jueves, viernes y sábado se superaron los 300 mil visitantes.Es por lo anterior que manifestó que esperarán una vez que concluya el periodo vacacional para contar con las cifras de visitantes, así como la derrama económica generada.