Aumentaron hasta 15% accidentes vehiculares en últimas semanas, en Córdoba

El exceso de velocidad, piso mojado y desconocimiento de la zona al manejar son algunos de los factores que generan la mayoría de accidentes vehiculares y que en las últimas semanas se han ido al alza hasta en un 15 por ciento.



Héctor Solís Flores, coordinador de socorros y rescates de la benemérita institución señaló que son los motociclistas los que más se accidentan.



"Pensábamos que por la pandemia no iba a salir la gente, pero ha sido lo contrario y la idea de las fiestas navideñas y demás hay movimiento en la ciudad y hemos visto a vehículos con placas de otros estados y se han visto involucrados”.



Mencionó que al menos, la semana pasada tuvieron 10 accidentes en toda la región de los cuales al menos 3 involucraron a automóviles con placas fuera del estado de Veracruz, donde aunado a esto el exceso de velocidad y el clima lluvioso y con neblina de los días pasados no jugó a favor de los vehículos.



Solís Flores dijo que esperan que esto vaya a la baja conforme se acerquen las fechas decembrinas pues la población desde días antes se está preparando con las compras de comida o regalos y esto evitará que salgan en los días festivos.



Acerca de los servicios más comunes en este mes dijo que se trata de la intoxicación por introducir anafres en casa y la quemadura por fuegos artificiales, donde en ninguno de estos casos han reportado atenciones.



Recordó que el año pasado al menos atendieron a 10 personas con alguna quemadura de pirotecnia y dos por intoxicación con monóxido de carbono.



“Es algo que se volvió tradición y forma parte de las fiestas navideñas, compran pirotécnica como demostración de alegría, pero cuando no saben ocupar y en manos de los menores es un riesgo”, dijo finalmente.