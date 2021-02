Aumentaron muertes violentas de mujeres; Fiscal presume disminución de feminicidios

La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, presumió en su comparecencia de este martes que los feminicidios en el estado de Veracruz se han reducido en un 19.2 por ciento. Sin embargo, sus cifras contrastan con los hechos de muertes violentas de mujeres que son dados a conocer cotidianamente por los medios de comunicación.



Tan sólo el día lunes de este semana, cuatro mujeres fueron asesinadas de manera violenta en Veracruz. En Cosoleacaque, fueron ultimadas en su domicilio la exalcaldesa de ese municipio, Gladys Merlín Alor y su hija de 27 años, Carla Enríquez Merlín. La primera, degollada. Su hija, con impactos de bala.



El mismo día, en Agua Dulce, una exfuncionaria municipal fue privada de la vida a balazos, frente a su hijo menor de edad, mientras se trasladaba en su vehículo particular.



Y luego, al anochecer, el cuerpo sin vida de una mujer y con signos de tortura fue arrojado en un paraje baldío en los límites entre San Andrés Tuxtla y Ciudad Isla.



¿EXISTE REDUCCIÓN EN ASESINATOS DE MUJERES?



En diciembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, en el Amparo en Revisión 554/2013, que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio, más cuando éstas ocurren en un contexto de violencia contra las mujeres.



Sin embargo, aun cuando Veracruz es el único Estado con doble Alerta de Género y que la Fiscalía es encabezada por una mujer, dicho criterio no ha sido respetado, con la finalidad de lograr una reducción estadística de los feminicidios.



Para justificar su decisión de no clasificar la mayoría de las muertes violentas de mujeres como feminicidios, sino como homicidios dolosos, la Fiscal Hernández Giadáns señaló que lo hace con la finalidad de que “no se sobredimensionen ese tipo de eventos que laceran a la realidad”. Es decir, existe un criterio mediático, aun cuando esa decisión invisibilice la gravedad real del problema y vaya en contra de la sentencia de la SCJN.



De las cifras dadas a conocer por la propia Fiscal durante su comparecencia, se desprende que los feminicidios sólo se han reducido en la estadística oficial, pues en 2020 se iniciaron 40 carpetas de investigación más que en 2019 por muertes violentas de mujeres, sin embargo, la reclasificación de los delitos por parte de la Fiscalía es lo que genera la “reducción del 19.2 por ciento”.



De haber acatado el criterio de la SCJN, durante 2020 la Fiscalía estatal tendría que haber iniciado 182 carpetas de investigación por feminicidio, que superaría ampliamente las 104 carpetas de investigación iniciadas por ese mismo delito durante 2019.



No obstante, de las 182 muertes violentas de mujeres ocurridas durante 2020, la Fiscal decidió clasificar únicamente 84 como feminicidios, es decir, menos del 50 por ciento de la cifra real, reclasificando como homicidios dolosos 97 muertes violentas de mujeres y 1 como secuestro.



En 2019, se iniciaron 142 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres, sin embargo, sólo 104 fueron clasificadas como feminicidio, mientras que 38 fueron reclasificadas como homicidio doloso.



En noviembre del año pasado, la activista Myriam Lagunes Marín, miembro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, acusó que las cifras de feminicidios en Veracruz son distorsionadas por la Fiscalía para maquillar a conveniencia la realidad.