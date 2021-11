Aumentaron permisos a ambulantes en Coatepec por Día de Muertos

Este año, alrededor de 65 comerciantes solicitaron permiso para vender sus productos durante las festividades del Día de Muertos en distintos puntos de la ciudad, admitió el director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales.Debido a las afectaciones económicas que ha sufrido este sector a causa de la pandemia, en esta ocasión se les dio flexibilidad tanto a los vendedores establecidos como no establecidos, comentó.“Este año fueron 65 vendedores que se colocaron en distintos puntos, en el mercado, en el panteón, locatarios y no fijos, aunque fue competencia entre ellos pero fue de beneficio para ambos”, detalló.Aseguró que antes de la pandemia, eran alrededor de 25 comerciantes quienes pedían licencia, sin embargo, debido a que el año pasado no se les otorgó, en esta ocasión las solicitudes rebasaron.Expuso que se vieron beneficiados por la derrama económica de estos días, pues aseguró que hubo gran afluencia de coatepecanos que acudieron a hacer sus compras para festejar a sus difuntos.“Este año si se dio la flexibilidad a los comerciantes establecidos y no establecidos, pudieron realizar sus ventas, lo mismo en el panteón, en años anteriores se les apoyaba para vender sus flores y este año fue mayor de lo que teníamos, se vieron beneficiados económicamente pues tuvieron bastantes ventas”, concluyó.