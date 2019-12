Aumento a salario mínimo era necesario; tabulador tenía retraso “histórico”, señalan

El presidente electo del Colegio de Contadores en Veracruz, Óscar Castellanos, consideró que la aprobación al incremento del salario mínimo era necesaria pues este tabulador registraba un retraso histórico.



Mencionó que aunque este aumento al salario mínimo podría provocar el recorte de algunas plantillas laborales al existir incapacidad de algunos empresarios para incrementar el pago a sus empleados, era necesario realizar este ajuste para permitir una mayor solvencia económica de la población.



“En los últimos años hemos tenido incrementos muy grandes al salario mínimo; el del año pasado no repercutió pero este año ya tenemos dos incrementos muy grandes, 16 y 20 (…), el otro efecto que podría generarse y esperemos que no sea así, es que se encarece el empleo y que pueda haber ahí restricciones en ese aspecto. Podría darse el caso (de pérdida de empleos); no está descartado ese caso”, expuso.



Puntualizó que el incremento en cuanto a pago de cuotas patronales deberá aumentar a las personas que ganan el salario mínimo y a quienes perciben un poco más, debido a que en caso contrario quedaría en el mínimo establecido.