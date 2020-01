Aumento a Sindicato depende de recursos federales que recibió UV: Vicerrector

El aumento salarial a los integrantes del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de la Educación de la Universidad Veracruzana (SETSUV) no puede ser superior al aumento de recursos que aporta la Federación a la máxima casa de estudios, afirmó el vicerrector de la zona Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales.



A pesar de que el sindicato propuso el ajuste del 20 por ciento en la revisión salarial, la UV no puede ofrecer más de 3.4 por ciento.



"Ellos piden el 20, lo que en momento dado se ha considerado es que no puede haber un incremento mayor a que lo tenemos de incremento nosotros de apoyo por las autoridades federales, de tal manera que la Rectora les presentó una propuesta de poco más de 3 por ciento", dijo.



A pesar de que los trabajadores del SETSUV se manifestaron y aseguraron que no ha habido un verdadero diálogo, la Universidad Veracruzana señala que han tenido pláticas cordiales y están a la espera de la respuesta del Sindicato.



"La Rectora se reunió junto con el director de Administración y Finanzas, el maestro Tapia, se reunieron con los directivos sindicales del SETSUV, tuvieron una plática, la Rectora les entregó una propuesta y el Sindicato tomó la propuesta y la iba a analizar con el grupo para definir si en un momento dado aceptaban".



El emplazamiento a huelga es para el próximo 2 de febrero, no obstante, el vicerrector de la zona Veracruz-Boca del Río confió en que no se llegará a tal y se tendrá un acuerdo antes del próximo lunes.



"Normalmente, cuando se hace el pliego petitorio dicen que si no nos dan lo que nosotros queremos, el día 2 nos iremos a huelga, sin embargo, yo considero que dado el tenor de las pláticas de mucha cordialidad, de mucha participación, yo espero que esté a buen término", señaló.



La Universidad Veracruzana, afirmó, está abierta al diálogo pero no se podrá ofertar más de las posibilidades que tengan en materia financiera.