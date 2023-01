Aumento a tarifa del transbordador de Coatzacoalcos será sensato, promete Alcalde

Las tarifas en el transbordador sí aumentarán en este 2023, pero el ajuste será sensato y sin vulnerar la economía de los usuarios, afirmó el presidente municipal, Amado Cruz Malpica.Luego de que trascendió que los costos por el uso de este medio de transporte entre Villa Allende y Coatzacoalcos se habían duplicado esta semana, el munícipe desmintió el tema y añadió que hasta la fecha no ha habido ningún aumento.Agregó que aunque sí se dará un cambio en los costos por este servicio que ayuda a conectar a la Villa con este puerto, aún no se ha puesto en marcha toda vez que los trámites para que esto suceda siguen en proceso.“Es importante que los ciudadanos tengan claro que no se ha aplicado ningún aumento por una razón sencilla, hay algunos trámites todavía que están pendientes de validar las tarifas, no son tarifas validadas, son tarifas sujetas a revisión, propuestas sujetas a la decisión del Cabildo. Pediría que tengamos paciencia, la actualización en algunos cobros es un tema que tenemos que enfrentar como Cabildo, pero en este momento no ha habido ningún aumento y no lo habrá hasta que el Cabildo no recabe autorizaciones necesarias y valide los aumentos que deben ser sensatos, equilibrados y sin vulnerar a la mayoría de la población”, afirmó.El Alcalde informó que él buscará que cuando finalmente se dé el aumento, éste sea justo y se avisará de inmediato a la población y a usuarios.“Pugnaría porque fuera un aumento sensato, cuando hablamos del 100 por ciento a veces el resulta aterrador, cuando es de 1 peso a 2, es el 100 por ciento, pero no vulnera a nadie.Pido paciencia para estudiar, no se aumentará ninguna tarifa sin darlo a conocer de manera previa.La idea es que este año haya un ajusto de tarifas, pero no será lesivo para los usuarios”, finalizó.