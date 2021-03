Aumento a UMA no resolvería resolución de la SCJN sobre pago de pensiones

Aumentar el monto de la Unidad de Medida y Actualización no resuelve el problema de la resolución que diera la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia a tasar las pensiones del ISSSTE en UMA, pues éstas deben pagarse en salarios mínimos.



Cabe recordar que en recientes fechas y tras anunciar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aumento a la cantidad económica de la pensión universal para adultos mayores, también dijo que se buscará un incremento al monto de la UMA.



El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados zona Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza, expresó: "El aumentar la UMA no resuelve el problema porque volvemos a la esencia de la pensión: si ésta es producto de una relación laboral se debe pagar como se cotiza. En este país los trabajadores cotizan al IMSS, ISSSTE, a los organismos pensionados en salarios mínimos, porque no se paga la relación de trabajo con UMA, por eso debe ser pagada en salarios mínimos, insisto".



Añadió que el incremento en el monto de la Unidad de Medida y Actualización hace lo mismo que la reforma del año pasado al IMSS: "batear el bote hacia adelante, el problema es que la relación laboral que se establece y la pensión, tiene que ser en salarios mínimos, se tiene que recalcar el tema".



Sobre el aumento del monto de la denominada pensión universal que otorga el Gobierno Federal, dijo que debe quedar claro que ésta no es una pensión, sino una ayuda. "La pensión se deriva de la relación laboral".