Aumento al pasaje colectivo estaba autorizado desde 2014, asegura líder de CNOP

Desde el 2014 transporte público ya había autorizado el aumento al precio del pasaje colectivo. Dicho aumento no se había realizado dado que el combustible se mantenía en precio para no realizar dicha alza.



Lo anterior lo dio conocer el licenciado Demetrio González Castillo, representante de la federación CNOP, quien aseguró que, desde el año del 2014, ya estaba autorizado el aumento al pasaje.



Si bien no se había hecho porque el precio de la gasolina se mantenía estable entre los 12, 13 y 14 pesos por litro.



Indicó que al momento lo que es el tema de refacciones en general como neumáticos han subido de manera alarmante su costo y es muy difícil lograr mantener una unidad de alquiler en buenas condiciones, hay que invertirle mucho.



Por ende, también subirán los precios en los viajes especiales en los que se utilicen las unidades de alquiler, ya sea local o foráneos.



Por último, mencionó que, si el conductor es sorprendido manejando sin su cubrebocas, será denunciado ante el personal de Transporte Público y sancionado dado que tienen la obligación de usarlo dentro de la unidad de alquiler.