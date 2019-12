Aumento al salario mínimo “todavía no es suficiente”: CTM

Aún es insuficiente el incremento a 123 pesos del salario mínimo para el 2020, consideró el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Luis Lagunes Morales; no obstante, reconoció que es un avance dado que no se puede aumentar de forma inmediata porque podría registrarse una escalada de precios en la canasta básica.



Señaló que desde hace 30 años, no se registraba un ajuste tan alto en el salario mínimo, lo cual debe reconocerse al presidente Andrés Manuel López Obrador, por conciliar que se incentive el crecimiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora.



“Es un proceso que se debe hacer poco a poco porque no se puede aumentar de un jalón lo que se debería ya que incrementarían los precios de la canasta básica y debe ir de poco a poco. Todavía no es suficiente”, dijo.



Por su parte, el presidente del Congreso del Trabajo, Benjamín Gutiérrez García, señaló que la excusa de gobiernos anteriores de no aumentar más el salario era una inflación, sin embargo, al dotar de mayor liquidez, también hay mayor gasto y derrama económica.



El repunte anual inflacionario, dejaba al aumento del salario pulverizado porque no había un beneficio mayor al del incremento de los demás productos de la canasta básica.



“Llevamos más de 30 años que cada primero de mayo nos preguntaban cuál era la demanda y siempre es aumento salarial; 30 años atrás, los gobiernos tomaron el no aumento con la excusa de que era inflacionario”.



El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el acuerdo con el sector empresarial para el aumento del salario mínimo a 123 pesos.