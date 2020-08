Aumento “alarmante” de decesos en Tuzamapan, Municipio de Coatepec

El agente municipal de la localidad de Tuzamapan en Coatepec, José Guadalupe Moreno Calte, informó que durante las últimas semanas han aumentado de manera alarmante los decesos en el lugar.



Dijo que tan sólo la semana pasada se registraron cinco fallecimientos, aunque aseguró que se desconoce si todos los casos tienen que ver con el COVID-19.



“Es alarmante, en esta semana que pasó fueron cinco personas, ya no sabemos si es por la pandemia pero se muere gente con azúcar, que ya no tiene defensas, del corazón, del riñón. En un mes han aumentado mucho, como 20, tiene como dos meses que han fallecido varios, dos al día, hasta tres decesos al día hemos tenido”, explicó.



Asimismo, comentó que el Ayuntamiento no está apoyando para darle mantenimiento al panteón de esa congregación, por lo que los vecinos son quienes limpian y efectúan faenas.



“Vemos cómo le hacemos y pagamos el mantenimiento del panteón. Se limpia, se hacen faenas, porque el Ayuntamiento no apoya”, detalló.