Aumentó asistencia psicológica a mujeres por violencia familiar, en Veracruz Puerto

La violencia en el hogar debido a la pandemia por el COVID-19, disparó las atenciones psicológicas en el municipio de Veracruz, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Blanca Aquino.



El confinamiento y en muchos de los casos convivir mayor tiempo con sus agresores impidió que se hicieran la denuncias formales pero las agresiones se reflejaron en las solicitudes de ayuda de manera virtual y telefónica para asistencia psicológica.



De 20 atenciones al mes, incrementaron a más de 100



"Lo vemos en las solicitudes de atención psicológica, al mes estábamos atendiendo de 30 a 40 atenciones y seguimiento eran 15 a 20 en marzo, en agosto teníamos de seguimiento casi 118 seguimientos psicológicos, las mujeres dicen que están deprimidas, con miedo, la violencia sí aumentó, la atención psicológica nos dice que sí", dijo.



Agregó que si bien las denuncias formales por violencia no se hicieron ante la Fiscalía General del Estado, porque muchas no pudieron salir de sus casas, no quiere decir que las agresiones hayan disminuido.



Incluso las denuncias físicas y peticiones de intervención ante el mismo instituto, también disminuyeron.



Este año cerrará con 450 atenciones



"En años anteriores teníamos una atención de casi 700, entre 600 y 700. Este año vamos a llegar casi a 450, estos meses de encierro nos afectaron, hubo atención telefónica y virtual pero no fue lo que se esperaba porque la situación es muy difícil para las mujeres que están con su agresor, no tienen la manera de hablar con confianza, están con miedo, esos meses nos afectó muchísimo".



A decir de Blanca Aquíno, los seguimientos a las denuncias que se hicieron ante la FGE también se detuvieron por el cierre de los juzgados durante la situación sanitaria.