Aumentó cifra de funcionarios que cumplieron con declaración patrimonial

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, señaló que 190 mil servidores públicos del estado, así como municipales, cumplieron con su declaración patrimonial y de intereses.Destacó que esto representa una cifra mayor con respecto a 2021, cuando fueron 167 mil los burócratas que cumplieron con este requisito que exige la Ley“Terminamos con, prácticamente 190 mil declaraciones patrimoniales; la verdad el año pasado fueron 167 mil, entonces estamos hablando de que hubo un aumento de 20 mil servidores públicos este año.“No es que se hayan ingresado, sino que decidieron hacer la declaración patrimonial porque es un mandato en la Constitución y en las leyes también que les mandan. La verdad muy contenta porque no nada más son de la administración pública estos casi 90 mil servidores públicos que hemos hecho la declaración en tiempo y forma”, indicó la funcionariaReiteró que por primera vez servidores públicos de municipios accedieron a cumplir con este ejercicio de rendición de cuentas.En el caso de aquellos que no la realizaron, Santoyo Domínguez los invitó a cumplir con esta obligación, con la justificación respectiva, la cual deberá ser evaluada por la dependencia para evitar sanciones.Sin embargo, aclaró que para aquellos que no cumplen con esta obligación se les solicitará a las unidades administrativas que los inviten a presentarla, pues tienen 30 días más para hacerlo.En caso de incumplir, podrán ser sujetos de una inhabilitación, cese de actividades o incluso perder sus plazas.