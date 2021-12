Aumento de 50 centavos a un peso planean pedir transportistas del Servicio Mixto Rural

Un incremento de 50 centavos a un peso planean pedir transportistas del Servicio Mixto Rural que se apruebe para la zona de Zongolica para el mes de enero del 2022, indicó Adán Sandokan Hernández Vallejo, representante de ese sector.Agregó que aún no han hecho esa solicitud, aunque han platicado con pobladores de varias comunidades aprovechando que tienen ese acercamiento.Recordó que ellos suben y bajan y no es lo mismo que las grandes empresas o el hombre-camión, que no tienen ese contacto cercano, por lo que han planteado directamente a los usuarios la situación y entienden la situación.Mencionó que también a diferencia de las empresas, los conductores del Servicio Mixto Rural son propietarios en el 80 por ciento de los casos.Hernández Vallejo llamó al Gobierno del Estado para que voltee a ver a este sector, ya que por el servicio que dan en las zonas más apartadas que están en malas condiciones para transitar, el desgaste de los vehículos y daños es mucho mayor que el de un auto que circula en la ciudad.Agregó que, por si fuera poco, tienen diez años con la misma tarifa, pero son conscientes que por las mismas condiciones económicas de la población no se puede subir más el precio del pasaje.