Aumento de asaltos a comercios preocupa a la CANACO Orizaba

Aunque no se ha registrado ningún robo o asalto a los socios de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, sí preocupa que ha ocurrido esta situación en algunos negocios de la ciudad, indicó el presidente del organismo empresarial, Francisco Jiménez Haces."Nosotros en CANACO no hemos tenido realmente un reporte de asalto en afiliados nuestros, pues hay que recordar que no todo el comercio está afiliado con nosotros, pero sabemos que han habido ya algunos asaltos en otros comercios", dijo.Añadió que están preocupados y no quieren que esto siga creciendo en la ciudad, por ello buscarán una reunión con el director de la Policía, el almirante Francisco Arenas Jaramillo, a fin de expresar su sentir y encontrar soluciones."Al mismo tiempo trataré de tener una reunión con el alcalde Juan Manuel Diez y le externaremos lo que estamos viendo y sintiendo para que nos apoye, porque insisto, estamos empezando a ver asaltos, cosa que no ocurría anteriormente”, lamentó.Jiménez Haces agregó: “El robo es preocupante y no debería de ser, pero aunado a esto nosotros tenemos que ver por los que están afiliados a la Cámara, que aunque hasta el momento no ha habido alguno que reporte que ha sido asaltado o robado, sí se tiene temor".Consideró que en los municipios aledaños a Orizaba es más complicada la seguridad, por eso también pedirán reunirse con los mandos de Seguridad Pública Estatal y con alcaldes."Principalmente tenemos reportes de robos para la zona de Acultzingo, Nogales y Mendoza, pero también en Río Blanco Ixtaczoquitlán, por números no sé pero cada vez va en aumento", finalizó.