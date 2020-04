Aumento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas sería subregistro de Coronavirus

De febrero para marzo del año en curso, se incrementaron en más del 53 por ciento los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en el Estado de Veracruz, que ahora registra 361 mil 964 personas diagnosticadas con este tipo de enfermedades, la quinta cifra más alta de la República Mexicana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.



Con respecto a lo anterior, el pasado jueves 9 de abril, la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó el informe: “Vigilancia de IRAs permite una visión más amplia de la población infectada por COVID-19”, en la que deja entrever la existencia de un subregistro de los casos de Coronavirus en México, al presentarse como Infecciones Respiratorias Agudas (http://www.unamglobal.unam.mx/?p=83561 )



Los investigadores de la UNAM advirtieron del notable o “continuo incremento” de las IRAs, lo cual constituye una evidencia indirecta del nivel auténtico de la extensión del SARS-CoV-2 en México.



“En la mayoría de los casos probablemente son cuadros de mediana a moderada gravedad que se pueden ubicar en el 80 por ciento de la población con COVID-19 que no tienen un cuadro grave”, precisa el informe de los científicos de la UNAM quienes señalan que: “los casos graves se están identificando en un reporte específico de vigilancia de COVID-19 y son los que se atienden en el nivel hospitalario”.



Por otra parte, Con base en datos del “Boletín Epidemiológico número 14” de la Secretaría de Salud, los Estados de la República Mexicana con el mayor número de casos de infecciones respiratorias agudas al 28 de marzo son:



Estado de México con 781 mil 862

Ciudad de México con 581 mil 611

Nuevo León con 407 mil 391

Jalisco con 388 mil 079

Veracruz con 361 mil 964



En la República Mexicana sumaron al 28 de marzo, 7 millones, 294 mil 79 casos de personas afectadas con infecciones respiratorias agudas.



Por lo tanto, los 2 millones 520 mil 907 casos registrados al 28 de marzo por estos cinco estados del país representan el 34.7 por ciento del total nacional.



De acuerdo al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud del Gobierno federal (https://bit.ly/3b5Igw6 ), las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, que generalmente se autolimitan, es decir, no requieren de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 15 días.



Las infecciones respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar. También puede ser por contacto con superficies contaminadas como son manijas de las puertas, barandales de transporte público, mesas o escritorio, entre otros, explica el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.