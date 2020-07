Aumento de contagios de COVID-19 en región de Orizaba, por “negligencia de incrédulos”

Muchas son las personas que protestan ante el inicio de la “nueva normalidad”, que pareciera ser el pretexto ideal para que los casos de COVID-19 repunten, ante la negligencia de muchos sectores que omiten el uso de cubrebocas, reuniones masivas y apertura de comercios.



“Si el virus se transporta en el aire y se contrae en objetos contaminados, entonces la falta de aseo en el transporte público y la falta de sanitización de billetes y monedas en comercios, establecimientos, bancos y sitios de recreo a los que asisten cientos de personas, seguirán siendo el foco principal de contaminación”, señaló el ingeniero Saúl Contreras de la Unión de Taxistas Independientes.



La “nueva normalidad”, explica, es un modelo del cual la población desconoce sus alcances. Sin embargo, es un modelo con el cual se debe vivir a diario, hasta en tanto no se tenga una vacuna pero mucha gente aún incrédula sigue poniendo en riesgo a la sociedad al no acatar las recomendaciones.



Rocío Fuentes Hernández, dirigente de la Sociedad de Padres de Familia en la región, lamentó que hasta el momento no se tenga un modelo de Nueva Normalidad para las escuelas, que sea eficiente cuando se tiene que tratar con niños que en su descuido pueden contagiarse.



“Tampoco se ha conocido de sanciones para las personas que no portan cubrebocas, que no guardan sana distancia o que se congregan en eventos sociales”, manifestó Minerva González, jefa de manzana en la colonia Álvaro Obregón, quien exhibió que en la zona se siguen realizando reuniones masivas de jóvenes y familias sin que la autoridad intervenga.



Exhibió que el Ayuntamiento nunca cerró el tianguis del campo 21 de Marzo, ni reguló el acceso con filtros, entonces menos aplicará el modelo de Nueva Normalidad, a pesar que es el segundo municipio con el mayor número de contagios, sólo después de Orizaba.