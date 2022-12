Aumento del predial en Xalapa sí impacta pero es mínimo: Ahued

Al asegurar que no se verán afectadas “las viviendas de menor costo”, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó un ligero aumento en el impuesto predial y en el pago de traslado de dominio.En conferencia de prensa, el Edil admitió que esto sí impacta a la población, sin embargo el incremento es de acuerdo a la inflación.“El predial de Xalapa es muy bajo en relación a las necesidades, el año cerró con un poquitito de incremento con el anterior, son alrededor de 65 millones de pesos que tiene de ingreso predial, el ingreso predial tiene que modificarse este año, traslado de dominio también a la hora de que se efectúan la venta de inmuebles y bienes del 1 por ciento, entonces va a entrar un poquito de más recurso.“Se actualizan las tablas inflacionarias como marca desde luego la Ley y se reubican y donde no tiene efectos es en las viviendas de menor costo”, dijo.Ahued detalló que el aumento varía y el más bajo sería del 0.52% y el más costoso de 1.125%, dependiendo de la propiedad.“El incremento que se tiene en las residencias no es grande, sin embargo, sí es un ajuste inflacionario. (...) Y desde luego que sí impacta, así como han subido otras cosas para dar respuesta a obras y servicios desde luego que sí impacta un costo adicional”, dijo al señalar que en promedio el aumento ese de 1.15%.Pese a los rezagos, el Alcalde aseguró qué hay una gran cultura de pago y que los adeudos serían causados por cuestiones externas o legales de las propiedades pero los xalapeños son puntuales.Ahued Bardahuil destacó que este lunes 2 de enero iniciará la campaña masiva del pago del predial 2023 en diferentes puntos de Xalapa, con descuentos para diferentes sectores.“Tradicionalmente en beneficio para los adultos mayores en una sola propiedad y tiene el 50% de descuento para ellos dentro de otras facilidades que se están otorgando”.Detalló que en enero y febrero se dará 50% de descuento a personas jubiladas, pensionados, mayores de 60 años, descapacitadas, madres solteras, familias monoparentales primarias y secundarias, así como víctimas indirectas de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.Además, sólo en enero se otorgará el 20% de descuento a la población en general.El Alcalde comentó que se contará con 16 cajas de atención en el Palacio Municipal además de la Escuela Normal Veracruzana, el Parque Deportivo Colón, en las instalaciones de Desarrollo Urbano, Registro Civil, Catastro Municipal, Transito Municipal, plazas Crystal y Xanat donde también se podrá hacer el pago con tarjeta de crédito.Las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 60 años deberán presentarse con el recibo de pago del Predial anterior, así como con una credencial de elector vigente cuyo domicilio coincida con el predio a pagar, credencial del INAPAM y CURP.Las personas con discapacidad deberán exhibir una resolución emitida por alguna institución pública de salud que acredite su condición; las madres solteras, acta de nacimiento de las hijas o hijos menores de edad donde se indique que fueron registrados en solitario.Para el caso de familias monoparentales se deberá acreditar el parentesco mediante acta de nacimiento o un documento que acredite la tutoría legal o estado de necesidad de los menores.Para las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, se deberá presentar acta de matrimonio o documento que acredite el concubinato, acta de nacimiento en caso necesario, y la Declaración Especial de Ausencia emitida por el Juez de Primera Instancia de lo Familiar.