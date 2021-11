Aumento en café beneficia a productores pero pega a negocios

Ante el aumento de más del 40 por ciento en el costo por kilogramo de café pergamino, los empresarios del ramo analizan un ajuste en el costo de las tazas que se sirven en la cafetería, pero también en la venta del grano por kilo.En entrevista el gerente de Café Zepahua, Mario Zepahua García, indicó que este incremento hoy les sorprendió, pues aunque es un beneficio para los productores no así para los industriales.Hoy el costo por kilo del café alcanzó los 70 pesos, por lo que el quintal que es de los 57.5 kilogramos, alcanza los cuatro mil 25 pesos.“Hoy amaneció en 70 pesos el kilo de café pergamino, imagínense del año pasado a la fecha, su costo se elevó un 50 por ciento y eso es bueno para los productores, porque ven el beneficio y les va a ir mucho mejor, el problema es para nosotros que no podemos vender más caro y tenemos que sacrificar las ganancias, porque no podemos elevar el costo al 50 por ciento del producto, que al final todos consumimos”.Es de puntualizar que el costo del kilo de café de especialidad Marago alcanza los 360 pesos; el Prima Lavado en los 240 pesos; el Criollo y azucarado en los 190 pesos, el robusta en 180 pesos, el descafeinado en los 280 pesos; el caracolillo, en 260 peos; el Gourmetpor kilo 250 pesos.