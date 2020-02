Aumento en costo de hielo golpea vendedores de pescados y mariscos, en Coatza

El alto costo de las barras de hielo en Coatzacoalcos, mantiene preocupados a los locatarios del mercado de mariscos, quienes insisten que año con año las ventas van a la baja.



Al respecto, Jesús Solís, vendedor de mariscos desde hace más de 10 años, dio a conocer que la barra pasó de costar 120 a 300 pesos actualmente.



Aunado a ello, informó que a trascendido que en esta Semana Santa la empresa de venta de hielo pretende subir el costo 100 pesos más, es decir que podrían estar pagando hasta 400 pesos por cada bloque.



"Es un artículo de primera necesidad y gastamos mucho en hielo, ya no hay surtido como antes, hay poca venta y subió el precio. Estaba 120, 180, 240, 280 y ahorita 300 y hay murmullos que le van a subir a 400 y aparte no viene completo, cristalino que porque la empresa no se da abasto", agregó.



Por si fuera poco, lamentó también que las ventas sigan bajas, esto pese a las celebraciones de la cuaresma.



"Desafortunadamente, cada vez somos menos los católicos y se va perdiendo la tradición, aunque los precios son estables y a veces varían, las ventas están bajas".



"Ha disminuido año con año, en el 2019, un viernes de vigilia había venta y hoy no hay nada, igual que el Miércoles de Ceniza, lo que más nos está afectando es el alto costo del hielo", insistió.