Aumento en gasolina pega a productores de café de Coatepec

Los incrementos en la gasolina repercuten en los insumos como el fertilizante utilizado por los productores de café, por lo que cada vez es más “complicado” mantener los cafetales, indicó el integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz.



Entrevistado, dijo que los productores ya se empiezan a preparar con las podas y limpias para una próxima siembra, no obstante, los recursos que se requieren cada vez son más.



“Ya nos estamos preparando, ya empiezan con las podas, limpias, luego viene la fertilización, esperando que llueva; ahorita está la campaña contra la broca y en mayo viene la campaña contra la roya”, comentó.



Ejemplificó que en la siembra pasada un bulto de fertilizante costaba 300 pesos, sin embargo, en este momento ya oscila en los 400 pesos y se requieren por lo menos seis para una hectárea.



“Lo preocupante es cómo mantener esos cafetales, tenemos fuertes problemas, no alcanza el recurso para dar mantenimiento. Para mantener un cafetal es complicado, una vez que sale la cosecha hay que limpiar pero lo más importante es fertilizar; el incremento en los combustibles, la gasolina, eso incrementa todo”, detalló.



Finalmente, precisó que es necesario preparar bien en campo, para no tener pérdidas en las cosechas.



“Para que la mayor parte de esa floración amarre bien y tengamos una buena producción para el 2021-2022, que no haya pérdidas”, finalizó.