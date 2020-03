Aumento en precio del dólar encarece el café, afirma empresario

El incremento en el dólar ha generado una serie de aumentos en varios productos, entre ellos el café, que al cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York refleja esta situación, señaló el empresario del ramo Octavio Gracián Malpica.



Señaló que el kilogramo del grano subió en la proporción que el dólar, es decir, aproximadamente un 10 por ciento, con ligeras variaciones en el café verde, dependiendo de la calidad y variedad.



Comentó que por una parte, los precios se rigen por la oferta y la demanda pero en otros, como es el caso de aromático, influye también esa parte.



Mencionó que el café no es el único que ha aumentado su precio, pues México importa otros productos, como maíz y manzanas, de lo que a veces los ciudadanos ni se percatan.



Aclaró que hay otros artículos de la canasta básica en los que también se ve elevación de precios, aunque en esos casos al parecer se trata de especulación, lo que no es bueno para la gente pues además de la afectación a su bolsillo está el tema inflacionario.



En cuanto al café, el empresario consideró que podría bajar su costo una vez que se retorne a la actividad económica y el peso recupere fortaleza ante el dólar, lo que permitirá que no haya un impacto para el consumidor.



Gracián Malpica recordó que el estado de Veracruz es el tercer productor nacional del grano después de Chiapas y Oaxaca.