Tras la resolución de un Juez que le obliga a dar respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) analizará la petición de la Coalición de Transportistas del Estado para incrementar en 40 por ciento las tarifas de transporte público en la modalidad de urbano, suburbano y foráneo.



No obstante, el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, aclaró que “de antemano”, tal incremento sería excesivo.



“De antemano, 40 por ciento, a mí como Secretario, se me hace excesivo debido a la economía que está viviendo el país y el Estado. Pero también tenemos nosotros que seguir las instrucciones del Juez”, dijo.



El funcionario aclaró que el Juez únicamente ordena analizar la propuesta y no determinó que se incrementen. Asimismo, reconoció que los transportistas de Veracruz llevan unos 6 años sin incremento alguno.



