Aumentos a insumos rebasaron ajuste a carta en restaurantes de Boca del Río

Los constantes incrementos a los productos de la canasta básica están impactando a la industria de alimentos de Veracruz y Boca del Río y es que desde hace tres meses se ajustaron las tarifas en las cartas en un 10 por ciento pero los aumentos de insumos ya superaron más del 15 por ciento.El presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río, Lorenzo Montalvo Iglesias, señaló que el alza de precios es generalizado y afecta principalmente en costos de combustibles y el marisco."Impacta de una manera muy fuerte, no podemos estar aumentando cada 3 a 2 meses a los productos, aparte de que sube la canasta básica, suben todos los productos, sube el camarón, el pescado y nosotros en ningún momento podemos estarle subiendo a cada rato", dijo.Señalan que han optado por sacar del menú los ingredientes que suben considerablemente su costo."En tiempo de limones, tuvimos que decir que no hay agua de limón, ceviche se le bajó, el pulpo por los cielos, no se vendía nada de cocteles porque el pulpo estuvo por lo cielos, baja, lo regresas a la carta".Montalvo Iglesias precisó que si bien las ganancias son menores, la situación económica se recupera y está dejando ganancias.Los márgenes de ingresos van aumentando en comparación con lo registrado durante la pandemia."Ha subido un 15 a 20 por ciento en la materia prima que es la que ocupamos, la canasta básica. Se está reactivando, llega más gente, se vende más. Eso nos da lugar a ofertar y si ganabas 20 pesos y puedes ganar 10 vas recuperándote lentamente, todavía vamos caminando".La temporada de Carnaval y las vacaciones de verano prometen importante derrama económica y esperan que con ello, el alza a los productos impacte menos.