Aumentos “abruptos” al salario afectan a las finanzas: CANACO-SERVYTUR

A poco tiempo del cierre de año y debido al rumor sobre la posibilidad de que en México se realice un próximo aumento en el salario, el presidente de la CANACO SERVYTUR en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, aseguró que realizar aumentos de manera abrupta afecta a las finanzas.“El cómo hacerlo es el tema, no es recomendable poner tanto incremento en los salarios en tan poco tiempo, porque realmente es en poco tiempo; estamos conscientes de que sí tenemos un rezago respecto al poder adquisitivo de la gente, esto es totalmente cierto y es algo qué hay que decirlo”.Asimismo, señaló que el aumento que ha tenido lugar a lo largo de los años ha tenido un impacto negativo.“Tenemos una gran inflación y este gran aumento que se ha dado, no nada más del veinte por ciento del que estamos hablando en este momento, sino del real que ha sucedido a lo largo de estos cuatro años, ha afectado de manera significativa a las finanzas, porque las cargas sociales siempre han sido para el patrón; en algunas cuestiones se dividen y el gobierno aporta un poco, pero la mayor parte de la carga tributaria se encuentra para el patrón”, advirtió.Luna Gómez señaló que son los empresarios quienes tienen que trasladar el costo de solventar los aumentos, al consumidor. Ya que, dijo, se suben precios de todos los insumos.Ante esta situación, señaló que lo ideal sería prepararse para poder realizar el aumento de manera correcta: “necesitamos una mayor planeación a lo largo de un mediano plazo para poder llegar a esa deuda histórica que se tiene con la población, también para que tengan un salario digno”.Por otro lado, cerca de las fechas decembrinas, el presidente de CANACO SERVYTUR Xalapa comentó que este año esperan la reactivación de la economía, por lo que el pago de aguinaldos a los trabajadores podría no ser un problema.“Ahorita tuvimos un repunte en ventas con el Buen Fin, seguros estamos de que la economía se va a reactivar. Los empresarios siempre hemos visto por nuestros empleados en el sentido de poder cumplir con los requisitos que la ley nos cumple. Seguramente vamos a estar por ahí pagando en tiempo y forma nuestros aguinaldos para nuestros empleados”, concluyó.