Aun con el cierre del Parque Pico de Orizaba, personas llegan a la cara sur del volcán

Aunque autoridades de los tres órdenes de gobierno anunciaron el cierre temporal del Parque Nacional Pico de Orizaba para salvaguardar la salud y seguridad de los habitantes, la población ha hecho caso omiso y en estos días se ha visto la llegada de gente a la cara sur, señaló el director de Protección Civil de Atzitzintla, Puebla, Manuel Barojas Vargas.



Explicó que el anuncio fue hecho el pasado 23 del presente mes, pero la gente no ha hecho caso y se han visto llegar motociclistas sin que además cumplan con las medidas preventivas ya señaladas.



Recordó que la medida se tomó atendiendo las disposiciones oficiales de la Secretaría de Salud y para ello se notificó a prestadores de servicios turísticos y el personal de Protección Civil de que esta área natural protegida estaría cerrada desde el 23 y hasta nuevo aviso.



Incluso, mencionó, se estableció que el desacato a esas disposiciones sería sancionado conforme a la Ley de Protección Civil y las que amerite, pero a la gente eso no le ha impedido subir.



Comentó que desde Atzitzintla sólo se ve que pasan motociclistas, principalmente.



Agregó que el principal problema es que si alguien llega a sufrir un percance no hay brigadistas trabajando por la misma pandemia y ya les pasó recientemente que les reportaron una persona accidentada por caída y con muchos trabajos se reunió a gente para subir a hacer el rescate, pero cuando llegaron al punto ya no estaba la persona y sólo supieron que la gente con la que iba la bajó por sus propios medios y ni siquiera les reportó, sin considerar que para hacer un rescate los brigadistas que acuden dejan a su familia y se exponen.