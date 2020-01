Aún con maquinaria obsoleta, ingenio El Carmen inició zafra 2019-2020

Con maquinaria obsoleta, el ingenio El Carmen inició la zafra 2019-2020, en la cual se espera moler 480 mil toneladas de caña de azúcar, indicó Gerónimo Antonio Pérez, secretario general de la Sección 127 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM).



Mencionó que ese es un problema que no es exclusivo de este ingenio, pues en general, en la mayoría hay maquinaria vieja o sumamente desgastada, lo que en no pocas ocasiones genera problemas al descomponerse y atrasar la molienda.



Explicó en el caso del ingenio El Carmen, la empresa Grupo Gargonz da el mantenimiento a la maquinaria pero a veces se presentan algunos detalles que se tienen que atender para que no se pierdan los días, ya que hay un calendario que deben cumplir para alcanzar la meta programada.



Confió en que en este ciclo no se presenten problemas con la maquinaria y puedan avanzar en la producción de azúcar refinada.



Comentó que actualmente hay 53 obreros en este ingenio, tanto los de base como eventuales, quienes estarán laborando en este periodo en busca no sólo de cumplir, sino de rebasar la meta de 480 mil toneladas, ya que eso les deja a los obreros una utilidad.