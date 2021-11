Aún con miedo a inyecciones, menores de Coatzacoalcos acuden a vacunarse

Aún con las inclemencias del tiempo que trajo el Frente Frío número 11, padres de familia se dieron cita desde muy temprano en los centros de vacunación instalados en Coatzacoalcos para inmunizar a menores de 15 a 17 años.Bajo la lluvia, los adolescentes se presentaron en la Maza de Juárez y el ITESCO, donde a lo largo de dos días se atenderá a este grupo.Ashley Yamilet, de 17 años, se dijo entusiasmada de al fin recibir el biológico, aunque confirmó que le dan miedo las inyecciones, sostuvo que lo hizo por su bienestar."Estaba nerviosa porque no me gusta inyectarme. Pero lo hago para prevenir que me dé y me pase algo. Vengo con mi tía, mis papás fueron los primeros que me dijeron que me vacunara. Llegué 8:30. La vacuna no duele, fue rápido y pasé enseguida a que me revisaran, nos dijeron que en un mes nos dicen", dijo.Por su parte, su tía, Jennifer Daniela, recomendó a las familias vacunar a los menores para beneficio de todos los integrantes."Traje a mis dos sobrinas de 15 y 17, de mi parte está bien. Ellas también quisieron vacunarse para no sufrir tanto las consecuencias de la enfermedad. De la familia sólo faltaría una menor de 3 años. Yo ya tengo mis dos dosis. La vacuna es una prevención. Todos deberíamos tenerla", manifestó.