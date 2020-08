Aun con semáforo rojo, Ayuntamiento de Poza Rica reactivará labores esenciales

A pesar de que en el municipio de Poza Rica el semáforo epidemiológico se mantiene en rojo (máximo riesgo), el Ayuntamiento determinó reanudar las actividades laborales esenciales con el seguimiento de las medidas necesarias de precaución y seguridad.



La titular de la Unidad de Salud Pública, Belén Hernández Cruz, explicó que las medidas preventivas que deberán acatarse son el uso de gafas protectoras (goggles), cubrebocas, aplicación de gel antibacterial “y si se puede, el lavado con agua y jabón por más de 20 segundos”.



Asimismo, dijo que los hoteles, restaurantes y cafeterías se mantienen con un aforo de usuarios del 25% y en mercados y supermercados en un 50% con el ingreso de una persona por familia.



El resto de las actividades no esenciales como cines, museos, teatros, eventos culturales, iglesias, sinagogas, mezquitas, eventos masivos, centros nocturnos, bares, gimnasios, albergas, plazas comerciales y parques públicos, principalmente, continúan suspendidas.



De acuerdo a los datos del Ayuntamiento y con base a los reportes del Gobierno Federal, ya que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud no actualiza diariamente los casos activos por municipios, en Poza Rica hay mil 219 casos acumulados de COVID-19, 51 activos que son los casos potenciales de contagios, 75 casos sospechosos y 164 defunciones.



Mientras que en el reporte diario de la Secretaría de Salud hay en Poza Rica mil 125 casos acumulados, 68 casos sospechosos y 165 defunciones.



Por su parte, Jesús Luna Kuri, director de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, dijo que durante la semana pasada recibieron quejas y denuncias ciudadanas en contra de comercios que no cumplen con las medidas preventivas.



Dijo que al momento 22 empresas esenciales no cumplen con las medidas sanitarias, 38 comercios no autorizados abrieron con luz roja del semáforo epidemiológico y 42 que incumplieron con el horario de cierre establecido por la autoridad.



A esos comercios se les ha notificado del incumplimiento y tienen un acta de verificación de seguimiento.