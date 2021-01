Aun con virus, sacerdotes de Coatepec llevan la unción de enfermos a hogares

Las solicitudes del sacramento de la unción de enfermos no han aumentado durante la pandemia, toda vez que los hospitales públicos no permiten el ingreso de sacerdotes, indicó el párroco de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa.



“Se han mantenido las peticiones, creo que aumentarían si hubiera oportunidad de entrar a los hospitales”, acotó.



No obstante y pese al riesgo de contagio, el sacerdote dijo que sí están acudiendo a los hogares para ofrecer este sacramento.



“Estamos yendo a las casas, mientras estén conscientes, aunque graves y puedan reconciliarse vale la pena, donde nos llaman vamos, lamentamos que no se pueda en los Centros de Salud”, detalló.



En este sentido, indicó que este sacramento es para pedir por la salud del alma y del cuerpo del enfermo y no necesariamente para despedir a las personas porque van a morir.



Y es que dijo que, en algunos casos, aunque el enfermo esté grave, se logran recuperar.



“A nosotros no nos dejan pasar, este sacramento es para pedir por la salud del alma y del cuerpo, no es para despedir a los hermanos, es para pedir la fortaleza porque si uno enferma, se desespera, se angustia, se rebela, pierdes la paz y te violentas, el recibir este sacramento conscientemente es sentir la presencia del Señor y la fuerza”, abundó.



Por ello, aseguró que en estos momentos en los que no se permite la presencia de sacerdotes en hospitales, recordó a los familiares que ellos mismos pueden orar por sus enfermos para pedir esa fortaleza.



“Si no nos llaman morirán en paz y en manos del Señor y si no se puede dar el sacramento, los familiares pueden pedir esta fortaleza y el Señor se las dará”, finalizó.