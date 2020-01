Aún falta medicamento para pacientes con enfermedades crónicas, en IMSS Orizaba

Pacientes del IMSS con enfermedades crónicas siguen sin recibir los medicamentos que requieren para mantener sus patologías bajo control.



Lo anterior se observó este martes en el Hospital General Regional de Orizaba, a donde dos personas acudieron a preguntar si ya habían llegado Risperidona y Clopidrogrel y de nueva cuenta les dijeron que no están disponibles.



Aunque trataron de hablar con algún jefe o directivo que les pudiera decir cuándo se surtirían las medicinas, sólo una secretaria les dijo que no han podido ponerse en contacto con los laboratorios.



La Risperidona es un fármaco que se usa para pacientes esquizofrénicos, ya que tiene un componente químico que es un antisicótico de segunda generación.



Su precio comercial es de alrededor de 250 pesos, por lo que la persona que acudió por el medicamento expresó su preocupación ya que no puede costearlo en estos momentos y no lo debe dejar de tomar un solo día.



La otra medicina tiene un costo comercial de alrededor de 105 pesos y la usan para prevenir coágulos sanguíneos cuando la persona ha tenido un ataque cardiaco o incidente cerebrovascular reciente, igualmente para quienes tienen problemas del corazón o vasos sanguíneos.



Estos dos medicamentos son necesarios para los pacientes a fin de evitarles problemas de salud serios, sin embargo, ante la falta de respuesta no saben qué hacer.