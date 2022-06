Aún no concluye investigación de RVOE de universidad particular de Coatepec

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, aseguró que están revisando los tres registros de validez de estudios de carreras en salud que ofrece la Universidad del Conde SC, en Coatepec y pronto emitirían la resolución al respecto.Refirió que cuando asumió la titularidad de la SEV, esta escuela particular tenía un trámite de Maestría en proceso, cuya resolución estaba por salir y querían que se emitiera pero no se hizo."Nosotros somos muy cuidadosos y revisamos. Vemos la situación y nos enteramos que hubo personas afectadas, que tuvieron algún tipo de cirugías, que lo hacen personas que no son doctores sin una especialidad, entonces detuvimos el RVOE", manifestó.El funcionario estatal dijo que éste era el cuarto registro de validez oficial que estaban tramitando, pues tres ya habían sido autorizados en pasadas administraciones.Y es que recientemente se dio a conocer que esta escuela particular ofrece Maestría en Cirugía Estética o Medicina Estética y Longevidad sin tener un registro oficial o contar con una opinión técnica académica favorable."Estamos caminando y muy pronto daremos a conocer el resolutivo. Hasta que tenga el resolutivo, lo daré a conocer a la prensa (...) La Universidad del Conde ya tiene un proceso jurídico, la Dirección Jurídica de la SEV está viendo el tema, revisando. Va a haber un dictamen pero yo no quiero adelantarme. Tengo que cuidar mucho mis declaraciones porque es un tema legal", argumentó.Escobar García enumeró que ya han sostenido al menos cinco reuniones con las áreas de la SEV involucradas en el tema como la Subsecretarías de Desarrollo Educativo, de Escuelas Particulares y de Educación Superior, el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE)."Y le vamos a dar muy pronto la resolución de esto que hemos estado trabajando. Todos los RVOE se los dieron en administraciones pasadas. Antes era muy fácil comprar los RVOES, 300 mil o 400 mil pesos un RVOE", acusó al señalar que desde que era diputado local tuvo conocimiento de esta supuesta irregularidad en que estaría incurriendo la institución privada.